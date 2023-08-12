تشكيل الهلال السعودي لمواجهة النصر في نهائي كأس الملك سلمان

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لـ الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية” في المباراة التي تنطلق اليوم في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC السعودية وتطبيق شاهد VIP.

تشكيل الهلال

وضم تشكيل الهلال كلا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز - محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: ميشايل - سالم الدوسري - مالكوم

ويحصل الفائز على اللقب، جائزة مادية تُقدر بـ 6 ملايين يورو.