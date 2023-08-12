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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أسعار تذاكر حفل أحمد سعد فى بورتو سعيد

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد المطرب أحمد سعد ، لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة القادمة والموافق يوم 18 من شهر أغسطس الجاري.

الحفل يقام داخل بورتو سعيد ، وذلك ضمن الجولة التى يقوم بها أحمد سعد ، خلال موسم الصيف فى العديد من المحافظات والدول العربية.

 

تذاكر الحفل 

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الأولى بمبلغ 200 جنيه أما الفئة الثانية بـ 300  جنيه والفئة الثالثة بـ1000 جنيه أما الفئة الرابعة تصل سعرها إلى 2000 جنيه.
 

وطرح المطرب أحمد سعد، أغنيته الجديدة "هلا بيك يامدلع"، وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. 

الأغنية ظهر فيها أحمد سعد بأكثر من لوك كما جاء فى البرومو ومنها لوك خليجي ليتناسب مع عنوان الأغنية، مؤكدا على أنها ستكون مفاجأة لجمهوره.

أحمد سعد وحفل العلمين

 

وأحيا أحمد سعد ، حفلا غنائيا ضخما يوم 27 من شهر يوليو الماضي، ضمن حفلات مهرجان العلمين وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.

وقدم سعد ، خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور وخاصة أغنية وسع وسع وياليالي التى طرحها مؤخرا مع الفنانة روبي.

نشر الفنان أحمد سعد، فيديو له أثناء إحيائه لحفله الأخير بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب أحمد سعد ، عن سعادته الشديدة لإحيائه حفل ضمن مهرجان العلمين، قائلًا: حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة، شكرًا بلدي الحبيبة مصر على دعم الفن والفنانين، واحترام الجمهور المصري والعربي، بإقامة حفل كبير وعظيم زي ده.

ونشر الفنان أحمد سعد ، مجموعة من الصور تجمعه بزوجته والفنان الشاب خالد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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