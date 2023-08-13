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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أعشاب سيناء.. القبار يعالج الانزلاق الغضروفي وحساسية الجلد وآلام الأسنان

نبات القبار يستخدم
نبات القبار يستخدم كمدر للبول

يُعد القبار من الأعشاب التي تحتوي على عدد كبير من مضادات الأكسدة المهمة لصحة جسم الإنسان، والتي تساعد على تقليل خطر إصابة الجسم بمختلف أنواع السرطان، كما أنه يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن.

ونبات القبار، ينبت في سيناء، وجيد للغاية في القيام بتنشيط الطحال والكبد، والحفاظ عليهما، ومن الممكن استخدام نبات القبار كنوع من أنواع البهارات والمنكهات الخاصة للطعام .

كما أن القبار يعتبر مدر للبول ويعالج الانزلاق الغضروفي، وكذا علاج حساسية الجلد وآلام الأسنان. 

إدرار البول :

 

قال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات والأعشاب البرية، إنه يتم استعمال ثمار القبار كمساعد جيد على إدرار البول، ومساعدة السيدات على نزول دم الطمث، كما أنها تفيد الرجال في زيادة عدد الحيوانات المنوية، والعمل على طرد الديدان من الأمعاء .

ويمكن استخدام نبات القبار كعلاج للديسك ، و الانزلاق الغضروفي ، وذلك من خلال القيام بطحن الأوراق والجذور بشكل جيد، ومن ثم تضاف على الماء ، ويتم وضعها على مكان الديسك ، وذلك على هيئة لبخات، ولمدة زمنية لا تتجاوز ( 45 ) دقيقة أو أقل ، وذلك على حسب قدرة الشخص المريض على التحمل.

ويمكن استخدام مسكن  قبل القيام بوضعها ، لأنها تكون حارة على جلده ، حيث يجب مراعاة ترطيب الجلد بالماء البارد بعد إزالتها .

ويعمل القبار  كذلك  على علاج بعض الأمراض الجلدية الخاصة بالإنسان ، و منها مرض الحساسية، والاندفاعات الجلدية .
 

وتعد جذور القبار مفيدة للغاية في عملية تسكين الآلام الناتجة عن الأسنان ، ويتم ذلك من خلال وضع الجذر الخاص بها على الضرس أو السن للتخفيف من الألم، ويمكن القيام بمضغ أوراقه من أجل تسكين الآلام. 

 

ويعمل القبار كذلك مساعد  جيد في التخلص من الرمال، والتي قد تتكون في المجاري البولية ، كما أن براعم نبات القبار مفيد للغاية في الوقاية من الإصابة بمرض المياه البيضاء ، والتي تصيب العيون ، وذلك راجعاً إلى احتوائها على العديد من المركبات المفيدة ، و الخاصة بذلك .

الدورة الدموية:

 

يعمل القبار على تنشيط الدورة الدموية ، و التسريع من عملية السريان الخاصة بالدم البشري في الشرايين ، وهو من أحد العناصر المفيدة للغاية في علاج مرض فقر الدم ، كما أنه مفيد للغاية في علاج بعض الحالات من مرض النقرس ، ومرض التهاب المفاصل .

 

و يعمل القبار على مساعدة المعدة في القيام بعملية الهضم علاوة على عمله على التخلص من الغازات.، كما يوصف القبار في العديد من الحالات الخاصة بالاستسقاء ، وذلك من أجل التخلص من السوائل المتجمعة في منطقة البطن .

مقوى جنسي:

 

و يعد العسل الخاص بنبات القبار من أجود أنواع العسل ، و أكثرها فائدة للإنسان ، كما يعد القبار عاملاً جيداً بل ، ومقوي جنسي فعال للغاية لأولئك الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرة الجنسية .

ويمكن   للقبار ان يساعد في شفاء   أمراض المعدة، ويسكّن آلام المغص المعوي، ويفيد في علاج تشنّجات القولون العصبي والهضمي، ويزيل النفخة .

و يعالج الفبار  حالات تصلّب الشرايين، وهو منشّط لعمل الكبد ومعالج لاضطراباتهاو تحسين الدورة الدموية في الجسم.
 

 

كما يتم استخدام ثمار نبات القبار في العمليات الخاصة بتحضير المخللات ، ،واستخدامها في إعداد العديد من أنواع السلطات ، وذلك لأنه يقوم بإضافة نكهة لذيذة إلى الطعام .

 

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