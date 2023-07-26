بذور القرع الخضراء.. لعلاج التهاب المفاصل وتقليل السكر وتمنع هشاشة العظام

تحتوي على نسبة عالية جداً من الدهون الصحية، والبروتين، بالإضافة إلى العديد من المعادن الضرورية للجسم مثل الزنك، والحديد، والمغنيسيوم، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

ولبذور القرع العديد من الفوائد الصحية.. حيث أن بذور القرع غنية بالمواد الغذائية منها الألياف الغذائية والكربوهيدرات والبروتينات والدهون وفيتامين ك ، المانجنيز ،والماغنسيوم والحديد والنحاس والزنك .

وقد تساعد بذور القرع في التخلص من المخاط في الجهاز التنفسي.، والمساعدة في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.، و تقليل الالتهابات وعلاج التهاب المفاصل.، علاوة على تحسين صحة العظام ومنع هشاشة العظام.، والوقاية من مشاكل فقر الدم.

ويساعد كل من الكالسيوم والبوتاسيوم على تنظيم معدل ضربات القلب وزيادة إنتاج الأنسولين. ويؤدى نقص المغنيسيوم إلى الشعور بالقلق والصداع النصفي وتشنجات العضلات وآلام ما قبل الحيض.



وقد بدأت الدراسات تظهر مؤخراً أن اتباع حميات غذائية غنية ببذور القرع، يقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، لا سيما السرطان.، كما وجدت بعض الدراسات أن تناول بذور القرع قد يساعد في عملية الشفاء من سرطان الثدي، وأن مكملات بذور القرع الغذائية قد تلعب دوراً في إبطاء نمو خلايا سرطان البروستاتا .





أمراض القلب:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية، أن بذور القرع تعتبر مصدراً للألياف الغذائية الهامة، والتي تساعد على تحسين عمليات الهضم. والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب.، والتقليل من فرص الإصابة بالسكري والسمنة.





وتساعد بذور القرع في تنظيم ضغط الدم. ، والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب.، والحفاظ على صحة العظام.، وتنظيم مستويات السكر في الدم.،كما قد تساعد بذور القرع في الحفاظ على صحة القلب وتحسينها.

كما يساعد زيت بذور القرع على خفض ضغط الدم والكولسترول المرتفع..حيث تحتوي بذور القرع على أنزيمات تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين صحة القلب.





وجدت دراسات أولية أجريت على أن بذور القرع ومسحوق بذور القرع وعصير بذور القرع، تساعد جميعها على خفض مستويات السكر في الدم، وعند تناول بذور القرع على الريق، فهي تساهم في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، لانها غنية بعنصر المغنيسيوم، ومن المعروف أن الوجبات الغذائية الغنية بالمغنيسيوم مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.



وقد تساعد بذور القرع الغنية بالزنك على تحسين جودة الحيوانات المنوية، وحمايتها من أي ضرر قد تسببه أمراض المناعة الذاتية أو العلاج الكيميائي، وهي غنية كذلك بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحسن مستويات التستوستيرون في الجسم.

إنقاص الوزن





كماتساعد بذور القرع أيضا على إنقاص الوزن، لأنها غنية بالعناصر الغذائية المعروفة التي تدعم فقدان الوزن، مثل الألياف، والبروتين، والأحماض الدهنية غير المشبعة، وتعمل جميعها على تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء، وتمنع الإفراط في تناول الطعام.

كما تساعد بذور اليقطين المرأة الحامل، ومنها رفع المناعة، والوقاية من الإصابة بعدوى الرحم، والتي يمكن أن تسبب ولادة مبكرة ، وذلك بشرب مغلي بذور القرع .

وتحتوي بذور القرع على نوع من الأحماض الأمينية،الذي قد يساعد على تحسين جودة النوم، خاصة عند تناوله قبل الخلود للنوم مباشرة.، كما تحتوي بذور القرع على مستويات عالية من الماغنيسيوم، الذي ربطه بعض الباحثون بجودة النوم.

هشاشة العظام :



ومن أهم فوائد بذور القرع هي تعزيز صحة العظام، حيث يلعب المغنيسيوم، والكالسيوم، والفسفور دوراً هاماً في زيادة كثافة العظام، وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء عند انقطاع الطمث.



كما يمكن أن تساعد بذور القرع على إنقاص الوزن، لأنها غنية بالعناصر الغذائية التي تدعم فقدان الوزن، مثل الألياف، والبروتين، والأحماض الدهنية غير المشبعة، وتعمل جميعها على تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء، وتمنع الإفراط في تناول الطعام.



كما تحتوى بذور اليقطين على مركبات نباتية مشابهة للكوليسترول ومن مميزاتها أنها تُساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار من خلال التقليل من نسبة امتصاصه في الجسم بالاضافة إلى أنها تعمل على تنقية الشرايين وتنظيفها من الدهون المتراكمة.