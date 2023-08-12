ثمار حياة كريمة .. مجمعات خدمات المواطنين تدخل الخدمة بأسيوط

محافظ أسيوط : إنشاء 35 مجمعاً بتكلفة 358 مليون جنيه تقدم خدمات متميزة

مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة: مجمعات خدمات المواطنين الطريق للتحول الرقمي

ظل المواطن الأسيوطي في قرى محافظة أسيوط طوال العقود الماضية يعاني في تلقي الخدمات الحكومية بسبب الروتين الحكومي في تقديم الخدمات وعدم وجود ربط بين جهات تقديم الخدمات حتى أن جاءت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي قامت بإنشاء 35 مجمع خدمات للمواطنين بتكلفة بلغت 358 مليون جنية لتكون نقله حضارية في قرى محافظة أسيوط وتقديم جميع الخدمات بكل سهولة ويسر .

ومنذ انطلق المبادرة الرئاسية بدأت الأجهزة التنفيذية في محافظة أسيوط في تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين وحرص اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعة العمل بها بصفة يومية حتى أنه تم افتتاح 3 مجمعات خلال الأيام الماضية وجاري تجهيز 32 مجمع استعدادا لافتتاحهم خلال أيام.

قال المهندس هشام أبوضيف مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد إن مجمعات خدمة المواطنين يضم مبنى المجمع 12 شباكًا بالدور الارضى ويتكون من 3 طوابق ويضم مركزًا تكنولوجيًا مصغرًا لخدمة المواطنين ومكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين - وحدة محلية - تضامن اجتماعي- مجلس محلى ) وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد .

وأشار أبوضيف الى ان المجمع يعمل على تقديم الخدمات من خلال الشباك الواحد والذي سوف ينهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، انه تم تشغيل مجمعات خدمات المواطنين بقرى بني مر و الزرابي و الشامية وجاري الانتهاء من توصيل المرافق لباقي المجمعات استعدادا لتشغيلها وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم ، لافتاً إلى أن مجمعات خدمات المواطنين تقدم خدمات متميزة حيث تضم العديد من المنافذ الخدمية للمواطنين من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقلهم منوهًا إلى إنه تم إنشاء 35 مجمعًا خدميًا ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 358 مليون جنيه موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز وذلك لخدمة أهالي القرى وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت في تحقيق طفرة كبيرة في مختلف قطاعات العمل والتى بدأت ثمارها تظهر بشكل متتالي في كافة القرى والنجوع وهو ما يدل على اهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر إحتياجاً وتحسين مستوى المعيشة لهم ،موجهًا كافة الجهات المختصة بالبدء على الفوري في التشغيل التجريبي لأية مشروعات يتم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنون الاستفادة منها.

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