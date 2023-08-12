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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اللوك الخليجي .. أحمد سعد يستعد لطرح أغنيته الجديدة

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد المطرب أحمد سعد لطرح أغنيته جديدة بعنوان deb deb وهي الأغنية الرابعة له خلال هذا الموسم.

وبدأ سعد فى الترويج للأغنية من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وقام بنشر البوستر الدعائى للأغنية وعلق عليها قائلا: قريبا مع مزيكا.

وظهر أحمد سعد من خلال البوستر بلوك مختلف تماما عن اللوك الذى ظهر به فى أخر كليب والذى كان يحمل أسم هلا بيك يامدلع.

 

الحفل المقبل لـ أحمد سعد

ويستعد المطرب أحمد سعد ، لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة القادمة والموافق يوم 18 من شهر أغسطس الجاري.

الحفل يقام داخل بورتو سعيد ، وذلك ضمن الجولة التى يقوم بها أحمد سعد ، خلال موسم الصيف فى العديد من المحافظات والدول العربية.

 

تذاكر الحفل 

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الأولى بمبلغ 200 جنيه أما الفئة الثانية بـ 300  جنيه والفئة الثالثة بـ1000 جنيه أما الفئة الرابعة تصل سعرها إلى 2000 جنيه.
 

وطرح المطرب أحمد سعد، أغنيته الجديدة "هلا بيك يامدلع"، وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. 

الأغنية ظهر فيها أحمد سعد بأكثر من لوك كما جاء فى البرومو ومنها لوك خليجي ليتناسب مع عنوان الأغنية، مؤكدا على أنها ستكون مفاجأة لجمهوره.

أحمد سعد وحفل العلمين

 

وأحيا أحمد سعد ، حفلا غنائيا ضخما يوم 27 من شهر يوليو الماضي، ضمن حفلات مهرجان العلمين وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.

وقدم سعد ، خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور وخاصة أغنية وسع وسع وياليالي التى طرحها مؤخرا مع الفنانة روبي.

نشر الفنان أحمد سعد، فيديو له أثناء إحيائه لحفله الأخير بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب أحمد سعد ، عن سعادته الشديدة لإحيائه حفل ضمن مهرجان العلمين، قائلًا: حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة، شكرًا بلدي الحبيبة مصر على دعم الفن والفنانين، واحترام الجمهور المصري والعربي، بإقامة حفل كبير وعظيم زي ده.

ونشر الفنان أحمد سعد ، مجموعة من الصور تجمعه بزوجته والفنان الشاب خالد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

أحمد سعد لمطرب أحمد سعد deb deb مزيكا

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