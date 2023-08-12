وزير الدفاع البولندي يعلق على نشر 10 آلاف جندي بالحدود مع بيلاروسيا

قال وزير الدفاع البولندي، يوم السبت، إن البلاد زادت عدد القوات التي تحمي حدودها مع بيلاروسيا كرادع وسط الإجراءات المزعزعة للاستقرار من قبل جارتها الموالية لروسيا.

التقى ماريوس بلاشتشاك، وزير الدفاع البولندي بقواته، في ياريلوكا بشرق بولندا، حيث تم نشر بعض القوات مؤخرًا بالقرب من حدود بيلاروسيا.

وأصر، وفقا لما صرح به، على أن الوجود العسكري المتزايد هو مجرد خطوة رادعة، وليس عملا عدائيا، كما تدعي مينسك وموسكو.

قال بلاشتشاك بحسب الأسوشيتد برس: "ليس هناك شك في أن النظام البيلاروسي يتعاون مع الكرملين وأن الهجمات على الحدود البولندية تهدف إلى زعزعة استقرار بلادنا".

جدير بالذكر، أن طائرتين هليكوبتر عسكريتان من بيلاروسيا اخترفتا المجال الجوي لبولندا لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرتها وارسو استفزازًا متعمدًا. كما زعمت مجموعة موالية للحكومة في بيلاروسيا مؤخرًا أن السياسيين البولنديين، الذين يدعمون أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي، كانوا يشعلون نار الحرب بأفعالهم وخطاباتهم.

قال بلاشتشاك، إن الإجراءات التي اتخذتها بيلاروسيا "تشكل تهديدًا لأمننا" ولهذا السبب تعمل بولندا على بناء "إمكانات الردع".

قال هذا الأسبوع إن ما يصل إلى 10 آلاف جندي من الجيش البولندي والدفاع الإقليمي سيتمركزون على الحدود مع بيلاروسيا، بالإضافة إلى حرس الحدود المعتاد. سيكون البعض في تدريب نشط ودوريات، والبعض الآخر على أهبة الاستعداد.

سيسعى حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا إلى فترة ثالثة غير مسبوقة في الانتخابات البرلمانية في 15 أكتوبر، ووسط حملة شرسة يحاول الحزب إثبات جديته بشأن أمن البلاد. كانت الحكومة تشتري ما قيمته مليارات الدولارات من المعدات العسكرية والأسلحة، بما في ذلك من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

عبّر المسؤولون في موسكو مرارًا عن مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن بولندا تعتزم ضم المناطق الغربية من أوكرانيا، ويقول محللون إن بولندا أصبحت تجسيدًا لـ "العدو الجماعي لروسيا" بسبب دعمها لأوكرانيا ولأن المعدات العسكرية الغربية المرسلة إلى أوكرانيا تمر عبر بولندا.

قال المحلل البيلاروسي المستقل فاليري كارباليفيتش لوكالة أسوشيتيد برس إن "الهدف الرئيسي للكرملين هو إثارة قلق وارسو لتقليل الدعم العسكري لأوكرانيا وإجبار السياسيين البولنديين على التزام الصمت والخوف من الاستفزازات من روسيا وبيلاروسيا".

وقال كارباليفيتش: "يزيد الكرملين من الكراهية تجاه بولندا ويزيد الرهان على أمل أن يخاف الخصم أو يتراجع أو سيرد بطريقة مختلفة". "موسكو لا تحب أن بولندا هي التي تصر على عقوبات جديدة وتدعو كييف وتدعم بنشاط انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي."

كما تشعر بولندا بالقلق إزاء وجود مرتزقة مرتبطين بروسيا في بيلاروسيا وإزاء محاولة المهاجرين من الشرق الأوسط والأفارقة العبور بشكل غير قانوني من بيلاروسيا.

اتهمت بولندا ودول أخرى على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بنقل المهاجرين إلى الحدود في عملية "حرب مختلطة" تهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في الغرب.