عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع البولندي يعلق على نشر 10 آلاف جندي بالحدود مع بيلاروسيا

صدى البلد

قال وزير الدفاع البولندي، يوم السبت، إن البلاد زادت عدد القوات التي تحمي حدودها مع بيلاروسيا كرادع وسط الإجراءات المزعزعة للاستقرار من قبل جارتها الموالية لروسيا.

 

التقى ماريوس بلاشتشاك، وزير الدفاع البولندي بقواته، في ياريلوكا بشرق بولندا، حيث تم نشر بعض القوات مؤخرًا بالقرب من حدود بيلاروسيا.

 

وأصر، وفقا لما صرح به، على أن الوجود العسكري المتزايد هو مجرد خطوة رادعة، وليس عملا عدائيا، كما تدعي مينسك وموسكو.

 

قال بلاشتشاك بحسب الأسوشيتد برس: "ليس هناك شك في أن النظام البيلاروسي يتعاون مع الكرملين وأن الهجمات على الحدود البولندية تهدف إلى زعزعة استقرار بلادنا". 

 

جدير بالذكر، أن طائرتين هليكوبتر عسكريتان من بيلاروسيا اخترفتا المجال الجوي لبولندا لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرتها وارسو استفزازًا متعمدًا. كما زعمت مجموعة موالية للحكومة في بيلاروسيا مؤخرًا أن السياسيين البولنديين، الذين يدعمون أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي، كانوا يشعلون نار الحرب بأفعالهم وخطاباتهم. 

 

قال بلاشتشاك، إن الإجراءات التي اتخذتها بيلاروسيا "تشكل تهديدًا لأمننا" ولهذا السبب تعمل بولندا على بناء "إمكانات الردع". 

 

قال هذا الأسبوع إن ما يصل إلى 10 آلاف جندي من الجيش البولندي والدفاع الإقليمي سيتمركزون على الحدود مع بيلاروسيا، بالإضافة إلى حرس الحدود المعتاد. سيكون البعض في تدريب نشط ودوريات، والبعض الآخر على أهبة الاستعداد.

 

سيسعى حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا إلى فترة ثالثة غير مسبوقة في الانتخابات البرلمانية في 15 أكتوبر، ووسط حملة شرسة يحاول الحزب إثبات جديته بشأن أمن البلاد. كانت الحكومة تشتري ما قيمته مليارات الدولارات من المعدات العسكرية والأسلحة، بما في ذلك من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

 

عبّر المسؤولون في موسكو مرارًا عن مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن بولندا تعتزم ضم المناطق الغربية من أوكرانيا، ويقول محللون إن بولندا أصبحت تجسيدًا لـ "العدو الجماعي لروسيا" بسبب دعمها لأوكرانيا ولأن المعدات العسكرية الغربية المرسلة إلى أوكرانيا تمر عبر بولندا.

 

قال المحلل البيلاروسي المستقل فاليري كارباليفيتش لوكالة أسوشيتيد برس إن "الهدف الرئيسي للكرملين هو إثارة قلق وارسو لتقليل الدعم العسكري لأوكرانيا وإجبار السياسيين البولنديين على التزام الصمت والخوف من الاستفزازات من روسيا وبيلاروسيا".

 

وقال كارباليفيتش: "يزيد الكرملين من الكراهية تجاه بولندا ويزيد الرهان على أمل أن يخاف الخصم أو يتراجع أو سيرد بطريقة مختلفة". "موسكو لا تحب أن بولندا هي التي تصر على عقوبات جديدة وتدعو كييف وتدعم بنشاط انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي."

 

كما تشعر بولندا بالقلق إزاء وجود مرتزقة مرتبطين بروسيا في بيلاروسيا وإزاء محاولة المهاجرين من الشرق الأوسط والأفارقة العبور بشكل غير قانوني من بيلاروسيا.

 

اتهمت بولندا ودول أخرى على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بنقل المهاجرين إلى الحدود في عملية "حرب مختلطة" تهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في الغرب.

أزمة الحدود بين بولندا وبيلاروسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

ترشيحاتنا

الممنوع من العرض في دول كثيرة| تفاصيل ظهور موديل محجبة في فيلم باربي.. من هي؟

احذر .. عدم وجود طفاية حريق فى سيارتك يغرّمك 300 جنيه

الدوري الإنجليزي | فولهام يهزم إيفرتون .. وتعادل وست هام وبورنموث

أسعار تويوتا كورولا 2023 في مصر .. صور

كريستال بالاس يهزم شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

برايتون يكتسح لوتون تاون برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

مؤلف شاب عمل مع الكبار| إيهاب بليبل: هنيدي صاحب فكرة مرعي البريمو.. وأمير كرارة خفيف الظل.. وهشام ماجد سبب دخولي عالم الفن.. حوار

ضغوط الحياة وعادات غلط.. أخطر أمراض تهدد الشباب وطرق الوقاية منها

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ