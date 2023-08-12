عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. تطعيم 2315 مواطنا بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية عن تطعيم 2315 مواطنا ، بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي" ضمن "برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية" وذلك خلال يوليو الماضى.

أوضحت الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا بتطعيم عددٍ كبيرٍ من الفئات المستهدفة والتي ضمت 1416 من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات والإدارات الصحية ، بالإضافة إلى 652 مريض غسيل كلوي، ونحو 240 من المخالطين للحالات الإيجابية من حاملي الفيروس،وعمال مجلس المدينة . 

ذلك بالاضافة الى الجرعات الوقائية لحديثي الولادة (الايميونوجولبيولين) خلال أول 24 ساعة من الميلاد حيث تم تطعيم 7 من حديثي الولادة لامهات ايجابي فيروس بي.

أكدت الهراس أنه فى إطار حرص صحة الدقهلية على نشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي بي، فقد  نظمت الإدارة الشهر الماضى 5 دورات تدريبية  بمشاركة 125 من العاملين بفرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والادارات الصحية.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الحد من انتشار الفيروس الفيروسات الكبدية برنامج مكافحة الفيروسات صحة الدقهلية لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

الأفضل في كل مكان.. رونالدو يقود النصر السعودي للتتويج بكأس الملك سلمان

العثور على 9 أنواع.. اكتشاف جسيمات بلاستيكية في قلب 15 مريضًا يخضعون لجراحات

توقّع مبشّر من التموين.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 | فيديو

أحدهما رضيع .. مصرع شخصين في غرق سفينة للمهاجرين بتونس

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. هذا ما ورد عن النبي

أمطار بعدة مناطق | الأرصاد تزف بشرى للجميع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

مؤلف شاب عمل مع الكبار| إيهاب بليبل: هنيدي صاحب فكرة مرعي البريمو.. وأمير كرارة خفيف الظل.. وهشام ماجد سبب دخولي عالم الفن.. حوار

فيديو

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ