الدقهلية .. تطعيم 2315 مواطنا بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي"

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تطعيم 2315 مواطنا ، بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي" ضمن "برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية" وذلك خلال يوليو الماضى.

أوضحت الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا بتطعيم عددٍ كبيرٍ من الفئات المستهدفة والتي ضمت 1416 من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات والإدارات الصحية ، بالإضافة إلى 652 مريض غسيل كلوي، ونحو 240 من المخالطين للحالات الإيجابية من حاملي الفيروس،وعمال مجلس المدينة .

ذلك بالاضافة الى الجرعات الوقائية لحديثي الولادة (الايميونوجولبيولين) خلال أول 24 ساعة من الميلاد حيث تم تطعيم 7 من حديثي الولادة لامهات ايجابي فيروس بي.

أكدت الهراس أنه فى إطار حرص صحة الدقهلية على نشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي بي، فقد نظمت الإدارة الشهر الماضى 5 دورات تدريبية بمشاركة 125 من العاملين بفرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والادارات الصحية.