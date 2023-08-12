الهلال يتقدم على النصر في نهائي كأس الملك سلمان

تقدم الهلال على نظيره النصر بهدف دون مقابل، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

هدف الهلال جاء في الدقيقة 51 عن طريق البرازيلي ميشائيل بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها مالكوم من الجهة اليسرى.

فريق النصر كان المتسيد لأحداث الشوط الأول، لكن الفرصة الأولى كانت من نصيب الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الخامسة، بهجمة مرتدة لكنه سدد الكرة بعيدًا عن مرمى نواف العقيدي.

وفي الدقيقة 13، نفذ مارسيلو بروزوفيتش ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى، تصدى لها محمد العويس، لترتد الكرة لـ سيكو فوفانا الذي سدد الكرة خارج الشباك.

وفي الدقيقة 19، أرسل ساديو ماني كرة عرضية من الجهة اليسرى بالمقاس على رأس بروزوفيتش، لكن العويس تصدى لتسديدته ببراعة.

وسدد عبدالله الخيبري كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الهلال تصدى لها العويس في الدقيقة 27.

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لـ النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية” في المباراة التي تنطلق اليوم في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC السعودية وتطبيق شاهد VIP.

تشكيل النصر

وضم تشكيل النصر كلا من:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - عبدالإله العمري - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

تشكيل الهلال

وضم تشكيل الهلال كلا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز - محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: ميشايل - سالم الدوسري - مالكوم

ويحصل الفائز على اللقب، جائزة مادية تُقدر بـ 6 ملايين يورو.