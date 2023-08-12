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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة نادي الزمالك استعدادا للموسم الجديد

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن ملامح قائمة الفريق الأبيض الأولى للموسم الجديد، والتي تم قيدها مؤخرا بالاتحاد المصري لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد.

 

وأضاف المصدر أن القائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمود شبانة - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري -  أحمد زكي - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - حمدي علاء - يوسف إبراهيم " أوباما" - محمد حسام "بيسو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا.

 

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