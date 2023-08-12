روسيا تحظر استخدام آيفون وآيباد لموظفي هذه الوزارة | تفاصيل

فرضت وزارة التنمية الرقمية الروسية حظرا على استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من شركة آبل الأمريكية لأغراض العمل، وذلك بسبب مخاوف من التجسس.

وأفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية، بأنه تم فرض حظر على استخدام هواتف آيفون وأجهزة آيباد المملوكة لشركة آبل الأمريكية، للوصول إلى تطبيقات العمل وتبادل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل".

ونقلت الوكالة عن مكسوت شادايف، وزير التنمية الرقمية في روسيا أنه يُسمح باستخدام أجهزة آيفون وآيباد لتلبية الاحتياجات الشخصية".

وأصدرت الوزارة الحظر بعد شهرين من مزاعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ، FSB ، بأن عدة آلاف من أجهزة آبل تعرضت للاختراق نتيجة لعملية تجسس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

ونفت شركة آبل هذه المزاعم . وكانت وكالة الأمن القومي الأمريكية قد امتنعت عن الرد على الاتهامات التي وجهها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بتعاونها مع شركة آبل من أجل التجسس على موظفي الحكومة الروسية، وفقا لـ WION .