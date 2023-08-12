هترجعي معايا ورجلك فوق رقبتك| جناية في الوراق بعد كلمة استفزّت الزوج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، القبض على المتهم بإنهاء حياة حماه بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجود خلافات بين المتهم وزوجته، قامت على أثرها بترك المنزل والذهاب الي منزل أسرتها.

وتبين من التحريات الأمنية التي أجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن الزوج حضر برفقة شقيقه إلى منزل أسرة زوجته، وحاول إعادتها للمنزل عِنوة، إلا أنها رفضت ذلك.

وشرحت التحريات الأمنية، قيام المتهم وشقيقه بالتعدي على حماه حتى سقط متوفى إثر مشاجرة نشبت بينهما في الشقة، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض عليهما.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.