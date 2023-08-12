لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

تُعد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، إحدى الكليات العملية والتطبيقية المميزة، التي يحرص طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة على الالتحاق بها، كونها من الكليات الناشئة والحديثة التي تواكب علوم ووظائف المستقبل.

وتحظى هذه الكلية باهتمام كبير من قيادة جامعة كفر الشيخ، ممثلة في الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على هذه الكلية.

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري العديد من المعلومات حول كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، والتي أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (871) لسنة 2019م، في عهد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق.



وتضم كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ 4 أقسام هي:

قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات

ويسعي قسم برمجة الالة واسترجاع المعلومات بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفرالشيخ إلى استخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة التي تسهل برمجة وتعلم الآلات الذكية كما يهدف القسم الي استرجاع المعلومات المهمة الضرورية بطريقة سهلة وأكثر فاعلية.

قسم الروبوتات والآلات الذكية

يسعى القسم الي تعليم الطلاب ما يستحدث من تقنيات صناعة الروبوتات و الآلات الذكية و ما يتعلق بها من برمجيات و خوارزميات في شتي فروع المعرفة، إضافة الي توفير سبل التعلم الحديثة و الدراسة التطبيقية.

قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة

قسم علوم البيانات



كما تضم الكلية برنامجاً مميزاً، هو « برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي »

ويعتبر برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي، برنامج دراسى لإعداد خريجين متميزين فى مجال الذكاء الإصطناعي الحيوى بمستوى جودة عالمى يستطيع من خلالها الخريجين المنافسة الجادة فى سوق العمل فى مجال الرعاية الصحية وبرمجيات الذكاء الإصطناعي الحيوى

ويهدف هذا البرنامج المميز إلى إعداد خريجين يتحلون بأخلاق المهنة ومؤهلين بأحدث مفاهيم الذكاء الاصطناعي الحيوي التى تمكنهم من المساهمة فى تطوير الأنظمة الحيوية على المستوى المحلى والعالمي من خلال تقديم خدمات الذكاء الاصطناعى الحيوي بمستوى مهارى محترف والمشاركة بفاعلية فى البحث العلمي من خلال مراكز البحوث والجامعات لخدمة المجتمع.

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