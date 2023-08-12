موعد فتح المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة | وتوقعات بشأن الطب

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، كواليس تنسيق المرحلة الأولي لخريجي الثانوية العامة وتفاصيل حول المرحلة الثانية.

وقال فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" المرحلة الاولي استوعبت 112 ألفا من أصحاب المجاميع العليا، ونتيجتهم سوف تعلن يوم الاثنين الساعة 12 ظهر".

وأوضح:" المرحلة الثانية وهي الأكبر من حيث عدد الطلاب حيث قد يصل العدد لربع مليون طالب، وسيتم فتح المرحلة الثانية بعد اعلان نتيجة المرحلة الأولي بـ 48 ساعة".

وأكمل،:" كلية الطب من المتوقع أن تصل لـ 91% أقل من العام الماضي، والعلاج الطبيعي أخذ مراحل متقدمة في التنسيق أمام كليات الصيدلية".