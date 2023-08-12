عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موعد فتح المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة | وتوقعات بشأن الطب

صدى البلد

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، كواليس تنسيق المرحلة الأولي لخريجي الثانوية العامة وتفاصيل حول المرحلة الثانية.

وقال فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" المرحلة الاولي استوعبت 112 ألفا من أصحاب المجاميع العليا، ونتيجتهم سوف تعلن يوم الاثنين الساعة 12 ظهر".

وأوضح:" المرحلة الثانية وهي الأكبر من حيث عدد الطلاب حيث قد يصل العدد لربع مليون طالب، وسيتم فتح المرحلة الثانية بعد اعلان نتيجة المرحلة الأولي بـ 48 ساعة".

وأكمل،:" كلية الطب من المتوقع أن تصل لـ 91% أقل من العام الماضي، والعلاج الطبيعي أخذ مراحل متقدمة في التنسيق أمام كليات الصيدلية".

الثانوية العامة برنامج حضرة المواطن تنسيق المرحلة الاولى حضرة المواطن خريجى الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

مفاجأة| قرار عاجل من كولر مع لاعب الأهلي

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

ترشيحاتنا

حازم عطية يكشف تفاصيل مغادرة مبنى محافظة الفيوم يوم فض اعتصام رابعة

صيغة التهنئة بالزواج .. اللفظ الوارد عن رسول الله

إذا كنت تشتكي من هذه الحالة فأنت تعاني أعراض كورونا طويلة الأمد

سيد علي يفاجئ العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان: «انت بتدخن؟».. ورد غير متوقع

أول تعليق من رضا البلتاجي على طرد لاعب النصر السعودي أمام الهلال

«الكينج المصري»|ناقد رياضي: محمد صلاح متمسك بـ ليفربول أمام العروض السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

فيديو

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ