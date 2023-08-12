بثلاثية بـ بايرن ميونخ .. لايبزيج بطلا للسوبر الألماني للمرة الأولى في تاريخه

توج فريق لايبزيج ببطولة كأس السوبر الألماني، بعدما اكتسح نظيره بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، على استاد “أليانز أرينا”، ضمن منافسات نهائي البطولة.

وجاء ثلاثية لايبزيج عن طريق كلا من داني أولمو في الدقيقة 3، 44, 68.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: زفن أولريخ

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - ماتياس دي ليها - دايوت أوباميكانو - بنجامين بافارد.

خط الوسط: كونراد لايمر - جوشوا كيميتش - ليروى ساني - سيرج جنابري - جمال موسيالا.

خط الهجوم: ماتياس تيل.

ويعد هذا اللقب هو الأول لفريق لايبزيج في تاريخه.