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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | الري: مصر لم تتأثر بسد النهضة بسبب الفيضانات العالية.. ومفاجأة في سعر الذهب عيار 21

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

الري: مصر لم تتأثر بسد النهضة بسبب الفيضانات العالية

أكد محمد صالح رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، أن مصر لم يحدث لديها أي نقص في حصتها من مياه نهر النيل طوال السنوات الماضية وحتى الآن.

 

موعد فتح المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة | وتوقعات بشأن الطب

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، كواليس تنسيق المرحلة الأولي لخريجي الثانوية العامة وتفاصيل حول المرحلة الثانية.

 

لا توجد حالات حتى الآن .. الصحة تكشف تفاصيل متحور كورونا الجديد

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ان في 5 مايو 2023 منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المرتبطة بفيروس كورونا.

 

كلنا هنموت.. رشوان توفيق يعلق على شائعات وفاته

كشف الفنان رشوان توفيق ، صحة ما نشرته ابنته هبة ، نقلاً عنه ، بأنه أخبرها عن اقتراب بلوغ الأجل منتهاه والرحيل.

بـ 2.6 مليار دولار.. الزراعة: مصر صدرت 5.1 مليون طن خضروات

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن  مصر صدرت 5.1 مليون طن من الخضروات والسلع الزراعية الطازجة حتى الآن.

توقّع مبشّر من التموين.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 | فيديو

قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية بفضل مبادرة زيرو جمارك.

كفاية وقفته في 3 يوليو.. أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يحتاج إلى لقطة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي لا يحتاج إلى "لقطة" ، مضيفا:" كفاية وقفة الرئيس السيسي في 3 يوليو 2013".

 

تحذير من تطبيقات "اعرف شكلك بعد 60 سنة" على فيسبوك

أكد أحمد طارق خبير أمن  المعلومات، أن اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

 

مؤسسة أبو العينين توفر وجبات ساخنة لمرضى الغسيل الكلوي والأورام |تفاصيل

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرًا عن قيام مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري بتوفير وجبات ساخنة لمرضى الغسيل الكلوي والأورام، جاء ذلك في حلقة اليوم من برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد".

الذهب أحمد موسى الصوب الزراعية كورونا اخبار التوك شو

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