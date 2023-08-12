بـ 2.6 مليار دولار.. الزراعة: مصر صدرت 5.1 مليون طن خضروات

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر صدرت 5.1 مليون طن من الخضروات والسلع الزراعية الطازجة حتى الآن.

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صدرنا الخضروات بـ 2.6 مليار دولار ".

وأضاف محمد القرش:" العام الماضي قمنا بتصدير 4.4 مليون طن من الخضروات والزيادة في حجم الصادرات الزراعية يعود إلى المشروعات الزراعية الجديدة والصوب الزراعية ".

وتابع محمد القرش:" نصدر الخضروات والسلع الغذائية لأكثر من 160 دولة".

وتابع محمد القرش:" هناك توسعات زراعية كثيرة في مصر وهناك تطور كبير في إنتاجية المحاصيل الزراعية وجودة المحاصيل الزراعية ".

واكمل محمد القرش:" الصوب الزراعية تمكننا من توفير منتج عالي الجودة يستطيع أن ينافس عالميا ".