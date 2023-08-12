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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 2.6 مليار دولار.. الزراعة: مصر صدرت 5.1 مليون طن خضروات

الخضروات
الخضروات

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن  مصر صدرت 5.1 مليون طن من الخضروات والسلع الزراعية الطازجة حتى الآن.

 

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وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  صدرنا الخضروات بـ 2.6 مليار دولار ".

 

 وأضاف محمد القرش:" العام الماضي قمنا بتصدير 4.4 مليون طن من الخضروات والزيادة في حجم الصادرات الزراعية يعود إلى المشروعات الزراعية الجديدة والصوب الزراعية ".

 

وتابع محمد القرش:"  نصدر الخضروات والسلع الغذائية لأكثر من 160 دولة".

 

 وتابع محمد القرش:" هناك توسعات زراعية كثيرة في مصر  وهناك تطور كبير في إنتاجية المحاصيل الزراعية وجودة المحاصيل الزراعية ".

 

 واكمل محمد القرش:" الصوب الزراعية تمكننا من توفير منتج عالي الجودة يستطيع أن ينافس عالميا ".

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