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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: وقاية النباتات يكثف حملاته لمتابعة المحاصيل الصيفية الإستراتيجية

صدى البلد

صرح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد وقاية النباتات، أن المعهد حريص على تفقد حقول الزراعات الصيفية مثل الذرة و القطن و الأرز و دوار الشمس ، فضلا عن مزارع النخيل والخوخ والمانجو والموز للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات خاصة خلال هذه الفترات التي تشهد تغيرا ملحوظا في المناخ و متابعة سلوك الآفات المختلفة مع هذه التغيرات.

 وأضاف أن باحثي المعهد في الإسكندرية و الشرقية و الدقهلية و كفر الشيخ و سوهاج و مرسى مطروح و الوادي الجديد يقومون بعمل حملات مكثفة للاستماع للمزارعين والتوعية واعطاء أهم الإرشادات والتوصيات للوصول بالمحصول لبر الأمان والتأكد من الاستخدام الآمن للمبيدات عليها.

و في السياق ذاته، أكد عبد المجيد أنه تم فحص زراعات الذرة للوقف على حالة الإصابة بدودة الحشد الخريفية وتم تعريف المزارعين بها وسلوكها وتأثيرها والتوصية برش الحقول المصابة بالمبيدات الموصى بها وتوعية المزارعين بكيفية مكافحتها في بداية الإصابة، مشيرًا إلى أن محصول الذرة يعتبر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في إطار توجه الدولة للتوسع في زراعة الذرة، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحصول وتقليل فاتورة الاستيراد. 

تجدر الإشارة إلى متابعة باحثو المعهد لزراعات المانجو و شرح أهم سبل الوقاية و المكافحة للأفات التي تصيبه و أهم العمليات الزراعية التي يجب إتباعها للحد من مرض العفن الهبابي الذي يسبب خسائر في المحصول.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للجهات البحثية بالتواجد المستمر مع المزارعين للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة و المتابعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، و تعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة تقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الصيفية من مخاطر تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة نفذ معهد بحوث وقاية النباتات حملة متابعة ميدانية في محافظات دلتا و صعيد مصر لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وامدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة التي تساعدهم علي الحصول علي محصول جيد وذو جودة عالية.

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