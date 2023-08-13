شكاوى عديدة من تدهور بطاريات هواتف iPhone 14 .. ماذا يحدث ؟

طرحت شركة آبل الأمريكية سلسلة هواتف iPhone 14 في الأسواق العالمية منذ أقل من عام، لكن بعض المستخدمين أبلغوا بالفعل عن مشكلات تتعلق بصحة البطارية، حيث لاحظ عدد من الأشخاص أن صحة بطارية هواتفهم تتدهور بشكل أسرع من الأجيال السابقة.

وبحسب تقرير من موقع Gizmochina فإن عدد من مستخدمي هواتف iPhone 14 اشتكوا من أنه في بعض الحالات، انخفضت صحة بطاريات هواتفهم بنسبة وصلت إلى 10٪، الأمر الذي قد يشير إلى أن بطارية iPhone 14 قد لا تدوم طويلاً مثل الطرز السابقة.

وذكرت منصة CreativeBloq لأول مرة أن العديد من مستخدمي iPhone 14 ينتقلون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من صحة بطاريتهم، قال أحد المستخدمين، ويدعى سام كول إن صحة بطارية iPhone 14 Pro الخاصة به وصلت الآن إلى 90٪ في أقل من عام ، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول".

كما قال أندرو كلير- وهو مستخدم آخر- إن هاتف iPhone 14 Pro الخاص به فقد 10٪ من صحة بطاريته خلال عام تقريبًا، مقارنة بنسبة 15٪ بالنسبة لهاتف iPhone 13 Pro البالغ من العمر عامين.

وتظهر الشكاوى قصص مماثلة ، حيث أبلغ العديد من مستخدمي iPhone 14 عن تدهور سريع للبطارية، في المقابل ، يبدو أن هواتف آيفون القديمة تصمد بشكل أفضل.

وفقا للموقع فإنه لا يوجد تفسير واضح لسبب معاناة مستخدمي iPhone 14 من تدهور سريع للبطارية، حيث قد يكون ذلك بسبب نمط استخدام الشخص لأن بعض المستخدمين يستخدمون أجهزتهم بشكل مكثف ويقومون بشحنها بشكل متكرر.

كما قد يكون السبب الآخر هو الظروف المناخية حيث شهدت العديد من البلدان فصول الصيف الحارة بشكل قياسي هذا العام. ومع ذلك ، لا يواجه جميع مستخدمي iPhone 14 هذه المشكلة، حيث قال بعض المستخدمين إن بطاريات iPhone 14 الخاصة بهم تتحمل أفضل من طرز آيفون السابقة.

وحتى هذه اللحظة لم تعلق شركة آبل على هذه المسألة بعد، كما لم تستجب الشركة لشكاوي المستخدمين عبر إصدار بيانات رسمية أو الرد على المستخدمين عبر صفحات الدعم الرسمية وتفسير السبب.