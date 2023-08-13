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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. أسرار من حياة المطربة حنان

صدى البلد

تحتفل اليوم المطربة حنان بعيد ميلادها حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام ،1964 ولها العديد من الأعمال الغنائية المميزة، وحرصت على أن تكشف جانب من حياتها في برنامج تلفزيوني، وتجربتها في الزواج ورجوعها للفن.

أكدت المطربة حنان، أن تجربة الزواج في سن صغيرة لنم تكن قاسية بقدر ما كان ليس لنا نضج كافي أنا وزوجي في ذلك الوقت، مشيرة إلى أنه أصبحنا أصدقاء بعد الانفصال.

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وقالت حنان، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه”، أنه اكتشفت ألام منطقة الظهر نتيجة مروري بأزمة نفسية، معلقة “عشت ألام الظهر 7 أشهر وكانت فترة صعبة”.


وتابعت المطربة حنان، أحترم عقلية حفيدي فهو طفل مولع بالفضاء، ومثقف بشكل كبير، ويحب القراءة.


أكدت المطربة حنان، أن قرار رجوعي للفن مرة أخرى والغناء بعد 20 سنة كان صدفة، مشيرة إلى أن زوجي توفى، فحاولت أن استمر في المانيا بعد الوفاه لأن ابنتي كانت تدرس في كلية الطب، وحاولت العمل ولكن لم استطع.


وقالت حنان، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “ألحياه”، أنه أنا كنت أعاني من الملل في ألمانيا لأن الجميع في المانيا يعمل، والعمل له أهمية كبيرة هناك، فطلبت من زوجي العمل.


وتابعت المطربة حنان، أنه عملت مع زوجي في مستشفى  وتعاملنا مع كبار السن الذين كانوا يعانوا من مشاكل نفسية.

الأعمال الغنائية الفنانة دلال عبد العزيز برنامج “واحد من الناس” برنامج تلفزيوني فى عيد ميلادها

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