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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد إبراهيم الشقنقيري.. معلومات لا تعرفها عن الراحل

صدى البلد

يوافق اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل إبراهيم الشقنقيري الذي توفي فى 8 فبراير 2018.

 حصل إبراهيم الشنقنقيري علي ليسانس آداب من جامعة جنوب كاليفورنيا، تخصص في السينما عام 1960 وأخرج العديد من الأفلام التليفزيونية وأفلام الفيديو

 حصل علي جائزة مهرجان الإسكندرية الدولي للتليفزيون عن الفيلم التسجيلي "اللحظة الخالدة" عام 196، فاز بجائزة الدراما عن فيلم "الكتاب ذو الغلاف الجميل" عام 1965.

حصل على جائزة الأفلام التسجيلية من مهرجان " لينبرج " عام 1968، وعلي عدة جوائز عن فيلم "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وجائزة أحسن إخراج عن فيلم "استقالة عالمة ذرة".

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 المخرج الراحل هو والد الفنان محمد الشقنقيرى ومن أشهر أفلامه "محاكمة علي بابا" و "فوزية البرجوازية" و"السرعة لا تزيد عن صفر"، قدم للتلفزيون المسلسل الشهير "ساكن قصادى" بجزئيه، من بطولة سناء جميل، عمر الحريرى، ومحمد رضا.

أخرج مسلسل "أرض النفاق" عام 1975 ، و "عيون" عام 1980، عمل مع العديد من نجوم الفن ومنهم عمر الحريرى، ميمى جمال، يحيى الفخرانى، سناء جميل، حسن مصطفى، حسين فهمى، دلال عبد العزيز

 أخرج عددا من الأعمال المسرحية، منها "فارس وبني خيبان" وشارك فى إنتاج مسلسل "أبواب المدينة.

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