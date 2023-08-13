الجفاف والتصحر يضربان أوروبا.. وهذا ما حدث في بحيرة إسبانية

تشهد دول أوروبا موجة من الجفاف والتصحر غير مسبوقة، ظهرت ملامحها الكارثية مؤخرا في جفاف بحيرة سانتا أولالا التي كانت تضم حياة مائية منتعشة في إسبانيا.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ، جفّت هذه البحيرة بصورة كاملة، بسبب التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي، وأيضاً بسبب الزراعة المكثفة والسياحة المفرطة في المنطقة، في وقت كانت سانتا أولالا البحيرة الوحيدة التي تبقى مغمورة بالمياه، حتى خلال فصول الصيف الحارة في جنوب إسبانيا.

واستحال متنزّه دونيانا الأندلسي المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، رمزاً لشحّ المياه في اسبانيا التي تواجه 75% من أراضيها راهناً مناخاً قد يؤدي إلى التصحّر.

وخلال السنوات الأخيرة، يتقلّص سطح البحيرة التي تصل أعلى مستوياتها في الظروف العادية إلى أكثر من 45 هكتاراً، في حين لم يسبق للمحطة البيولوجية أن لاحظت جفافاً تاماً يطالها على صيفين متتاليين. وتأكدت هذه الملاحظة عبر معطيات رسمية صدرت هذا الأسبوع.

وبعدما كانت خيول المتنزه تشرب في السابق من البحيرة وهي محاطة بطيور اللقلق والنحام الوردي، باتت ترعى بمفردها محاولةً تناول كميات العشب المحدودة التي تخرج من الرمال أو من الأرض المتصدعة.