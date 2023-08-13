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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن أسرة طفل مريض نفسي

طفل مريض نفسي
طفل مريض نفسي

أرسل القارئ محمد أحمد، استغاثة بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة طفل مريض نفسي ويعاني من مرض التوحد. 

 

وقال في استغاثته: "هذا الطفل تم العثور عليه في شبرا الخيمة وعنده توحد، ولا يعرف اسمه ولا اسم أهله، وتم عمل محضر في قسم ثاني شبرا الخيمة، برجاء من يتعرف عليه يتواصل علي رقم 01156300446

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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