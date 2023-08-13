التنمية المحلية: اختبار 701 من العاملين بالمحليات للالتحاق بدورات مركز سقارة للتدريب

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة من الاختبارات للمتقدمين لحوالي 701 متدرب و سيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات وتحديد أسماء المرشحين للدورات الخاصه بها خلال أسبوعين لعدد 12 دورة تدريبية تتضمنها الخطة الجديدة للتدريب.

واشار آمنة، إلى أن هذه الدورات تشمل إعداد المدربين TOT، وإعداد قادة المستقبل، واللغة الإنجليزية، واساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الالكترونية، وأساسيات الحاسب الآلي والأوفيس، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وإدارة المشروعات PMP، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وشبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني، التصميم الجغرافي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج، برنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية، تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة.

واوضح وزير التنمية المحلية، أن الخطة الجديدة للمحليات تتضمن 172 دورة وورشة عمل ، منها 58 دورة مستحدثة ، ويستفيد منها ما يقرب من 6425 متدرباً، ويتم تنفيذها على مدار 11 شهر بإجمالي 40 أسبوع تدريبي ، وبإجمالى 985 يوماً تدريبياً بنسبة زيادة 7% مقارنة بالعام التدريبي السابق .

ولفت إلي أن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها للإرتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن ، كما يستهدف المركز الاستفادة من المتدربين المتميزين الحاصلين على دورة إعداد المدربين ToT ، والاستعانة بهم كمدربين في دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها.

وأضاف اللواء هشام آمنة ، أن الخطة الجديدة للتدريب بسقارة راعت جميع الفئات المستهدفة لتنفيذ رؤية الوزارة وأهدافها على أرض الواقع، ونتيجة ورش العمل والاجتماعات التي عقدت خلال الفترة السابقة بالمركز مع ممثلي المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين، إضافة إلى نتيجة دراسة وتقييم للخطة السابق تنفيذها في العام التدريبي والمالي 2022/2023، مؤكدا ضرورة متابعة مدى استجابة ومشاركة المحافظات في كل دورة، وتقييم آثر العائد من التدريب في تطوير الأداء الفردي على المتدربين ،والأداء العام على جهات عملهم.