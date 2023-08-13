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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الروس: مصر مش أقل من أي بلد بل أعلى.. والأخرى: مش عايزة أمشي

حسن أبو الروس و انجي
حسن أبو الروس و انجي كيوان بالعلمين

عبر الفنان حسن أبو الروس، خلال حضوره بـ أول فاشون شو لـ مايكل سينكو المصمم العالمي بمدينة العلمين، عن فخره بمصر وبمدينة العلمين، مؤكدا متابعته واهتمامه لجميع فعاليات مهرجان العلمين، معقبا: "متشرف بدعوتي وحاسس أن مصر اتطورت و مبقتش أقل من أي بلد بل بالعكس أصبحت أعلى".

وأوضح "أبو الروس"، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، أنه يهتم بكل ما يخص الفاشون و الأزياء و ذلك هو سبب حضوره أول فاشون شو لـمايكل سينكو بالعلمين، مضيفا أن طريقة المساعدة التي يمكن أن يقدمها لبلده هو المشاركة بمشروع خاص بها و الترويج له.

ومن جانبه قالت الفنانة انجي كيوان، إنها لم تزور مصر منذ فترة و تشعر بسعادة كبيرة بهذه الزيارة و خاصة لأنها تزور مدينة العلمين لأول مرة، معقبة: " بقالي هنا أسبوع و مش عايزة أمشي وبالنسبة للعلمين فهي تحفة"، مُعبرة عن فخرها بمصر و ما يحدث بها من تطورات، موضحة أن العديد من أصدقائها بـ دبي قاموا بزيارة مدينة العلمين و نالت إعجابهم الشديد.

وأضافت "كيوان"، أنها قامت بحضور العديد من الفاشون شو الخاص بالمصمم العالمي مايكل سينكو بدبي، و لكن هذه الفعالية مختلفة تماما و أهم ما يميزها هو وجود إطلالة نفرتيتي والتراث الفرعوني.

أخر أعمال انجي كيوان

وكشفت "كيوان"، أنها قامت بإنهاء تصوير أخر مشاريعها بالأردن، بالإضافة إلى انتهائها من عمل أخر بإيطاليا، منابعة أنها ستقوم بتصوير مسلسل الفترة القادمة بالقاهرة. 
 

العلمين حسن أبو الروس مايكل سينكو انجي كيوان نفرتيتي

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