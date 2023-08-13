تعرف على المنح الدراسية المقدمة من جامعة الملك سلمان الدولية

تمنح جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء بفروعها الثلاث " شرم الشيخ - طور سيناء - راس سدر "' منح كاملة وأخري بتخفيض ٥٠ ٪ ومنح لطلاب جنوب سيناء لدعم التنمية في سيناء.



وقال الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية إن الجامعة تلتزم بقواعد وزارة التعليم العالي للمتفوقين علميا ورياضيا وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية مشيرا إلي ﭢن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس الأمناء دعم أبناء جنوب سيناء بعشرة منح سنويا كما قرر مجلس أمناء الجامعة ٢٠ منحة بتخفيض ٥٠ ٪ لأبناء جنوب سيناء لدعم التنمية في جنوب سيناء بالإضافة هناك منح لبعض الكليات الجديدة مثل الصناعات التكنولوجية

وما يماثلها.



مشيرا إلي أن هناك منحا أيضا للمتفوقين علميا و رياضيا وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن الجامعة من جامعات الجيل الرابع التي ترتبط بالمجتمع وجميع برامجها تناسب سوق العمل الحالي علاوة علي انها مجهزة بأفضل المعامل و يحظي طلابها بالتدريب العملي لبرامجها العملية .

جامعة سلمان الدولية

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