مصنع سيماف: تسليم 300 عربة بضائع للسكك الحديدية خلال الفترة المقبلة

قال اللواء أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، أن المصنع يعمل على تسليم أكثر من ٣٠٠ عربة بضائع للسكك الحديدية خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية شهد فيها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تسليم قطار مترو جديد للهيئة القومية للأنفاق بمصنع سيماف لتصنيع عربات المترو وعربات السكة الحديد، وذلك برفقه قيادات السكك الحديدية واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وتفقد وزير النقل خلال الجولة ورش تصنيع قطارات مترو الأنفاق الجديدة، التي تحمل شعار «صُنع في مصر»، بمصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» في حلوان.