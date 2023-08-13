سلاح ومخدرات.. الأمن العام يداهم أوكار المجرمين بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية.

أسفرت الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– كمية من مخدرالهيروين) بحوزة (6 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط (3) قطع سلاح نارى .. عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزينة ) بحوزة (3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية") و تنفيذ عدد (809) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (9) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهايدرو وزنت 12 كيلو جرام – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.