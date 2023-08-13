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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

الشرطة
الشرطة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية .

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (14) واقعة سرقة بمحافظات.

(الدقهلية - الغربية - القليوبية - القاهرة - المنوفية - الشرقية) وأرشدوا عن المسروقات عدد (14) دراجة نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

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