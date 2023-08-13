لو لسه متخرج.. وظيفة بـ 5000 جنيه| الحق قدم

بمجرد الحصول علي الشهادة والتخرج من الجامعة تبدء رحلة الشباب للبحث عن وظيفة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها وتخصصاتهم وعليه تسعي الدولة إلي توفير فرص عمل جيدة للشباب.



وظائف جديدة للشباب الخريجين



ويقدم موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وظائف وفرص عدة يختار الشاب ما يناسبه من وظيفة وفقا للشروط التي يجدها متوافرة لديه.



ويوفر موقع فرصنا أكثر من وظيفة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وأيضا توفير وظائف مميزة تضمن لهم راتب مادي جيد .



تفاصيل وظائف موقع فرصنا



ويمكن للراغبين في التقديم على فرص عمل موقع فرصنا التوجه مباشرة إلي الشركة المعلنة أو التقديم عبر الموقع نفسه.

تخصصات فرص عمل موقع فرصنا



وتتوافر فرص عمل فى وظيفة محام داخل شركة للمحاماة والاستشارات القانونية بالاسكندرية ويشترط للتقديم سنتان خبرة على الأكثر كما أن السن المطلوب من 21 - 28 سنة كما يشترط الحصول علي مؤهل عالي ( كلية الحقوق ).



وتوفر الشركة راتب أساسي يترواح مابين 500 - 2000 جنيه مصري فضلا عن وجود الحوافز الاضافية التي تترواح مابين 500 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس زراعي

وتتوافر ايضا وظيفة مهندس زراعي داخل شركة بالنوبارية - البحيرة حيث طلبت الشركة 4 مهندسين يشترط توافر 5 سنوات خبرة على الأكثر كما أن السن المطلوب 21 - 35 سنة ويشترط في المتقدم الحصول على مؤهل عالي ( كلية الزراعة / معهد تعاون وارشاد زراعي ) .

وظيفة مهندسين خريجى فنون تطبيقية

وتتوفر وظيفة مهندسين خريجى فنون تطبيقية داخل شركة بالقطامية - القاهرة مع ضرورة توافر سنة خبرة على الأكثر كما أن السن المطلوب: 22 - 24 سنة.



أما للراغبين فى العمل بوظيفة محاسب تتوافر فرصة فى شركة للتوريدات والتجهيزات الطبية بجسر السويس - القاهرة مع ضرورة توافر من سنة-‎سنتان خبرة كما أن السن المطلوب: 22 - 27 سنة .

كما تتوافر وظيفة تلي سيلز داخل شركة بمدينة نصر - القاهرة حيث يشترط للتقديم وجود سنتان خبرة على الأكثر كما أن السن المطلوب: 21 - 28 سنة ويبلغ الراتب الاساسي 5000 جنيها شهريا.