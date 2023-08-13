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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أشرف صبحي: الرئيس داعم للشباب بجميع القطاعات ويثمن دورهم في بناء الدولة

أشرف صبحي
أشرف صبحي

شهد الدكتور أشرف صبحي،  وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد ، وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الذي يحمل شعار "الواقع السياسي والاقتصادي المصري (رؤى - فرص - تحديات)"، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالانتخابات الإلكترونية والمعينين من قبل وزير الشباب على مستوى الجمهورية، وتستمر فعالياته حتى 16 من أغسطس الجاري، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة.

حضر الجلسة الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب والرياضة الأسبق، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، وإيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والدكتور علوم حميدة، مستشار وخبير شئون برلمانية بمجلس النواب، والدكتور رأفت صبحي، رئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي.

يُسلط المؤتمر الضوء على رؤى وأطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن، ولا سيما في جانبيه السياسي والاقتصادي، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع الخبراء والمتخصصين للوصول إلى تعزيز وتعميق قدرة أعضاء نموذج المحاكاة على لعب دور عضو مجلس الشيوخ بكفاءة ومهارة وبطريقة علمية وبمنهجية سليمة.

بدأت الجلسة الافتتاحية بعرض تفصيلي يتضمن أجندة الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات وورش عمل المؤتمر "النظام السياسي المصري وتعزيز المشاركة السياسية، والطموحات الاقتصادية للتنمية الشاملة والمستدامة، والتحديات الاقتصادية في إطار التنمية، واختصاصات مجلس الشيوخ وضوابط وضع مسودة لائحة تنظيم عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، واستعراض أوراق العمل والمداخلات التي أعدها المشاركون".

في مستهل كلمته،  أكد الدكتور أشرف صبحي، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ جزء أصيل في جسد الحياة السياسية المصرية، وتجربة رائدة تأتي استكمالاً لنماذج المحاكاة التي أطلقتها الوزارة نحو خطوات مدروسة لتأهيل جيل جديد من الشباب يعي دور المجالس النيابية، مشيرًا إلى أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم رئيسي للشباب في جميع القطاعات، وهو ما يدفعنا لبذل قصارى جهدنا لندفع بالوطن للأمام تحت قيادته، ويثمن دورهم المستدام في بناء الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة”.

وقال "صبحي" إن نماذج "المحاكاة" تمثل قيمة مضافة للمجتمع ونقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب وفتح أبواب المستقبل أمام الطاقات الجادة والمجتهدة، وهناك حرص مستدام من القيادة السياسية على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، لأنها تؤمن بأن أساس عملية التنمية الشاملة وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية هو تشجيع الحوار البناء المستند إلى الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للدولة.
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وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبار هذا القطاع عصبا رئيسيا للاقتصاد الوطني، ومحفزا لتحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

وأثنى صبحي على الجهود المبذولة من قبل وحدة السياسات خلال الفترة الماضية، من خلال توحيد الفكر والجهد ونقل الأفكار لخطوات إيجابية، ما يعزز دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات للشباب بصورة لائقة وعصرية.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة لحضور التجربة الرائدة للمؤتمر الأول  لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأنهم محظوظون بقيادة تستثمر بالإنسان وتستثمر بالموارد لأجله، وقالوا: "وجودنا اليوم انعكاس لاهتمام القيادة السياسية بإعدادنا وتأهيلنا بطريقة ديمقراطية لممارسة الحياة النيابية، كأحد المحاور الإستراتيجية لتدشين جسور التواصل المباشر معهم وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية".

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