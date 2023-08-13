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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غياب 4 سنوات.. أيمن بهجت قمر يعود لـ حماقي بأغنية جديدة

محمد حماقي - أيمن
محمد حماقي - أيمن بهجت قمر

أعلن الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، عن عودته للتعاون مع الفنان محمد حماقي، بعد غياب 4 سنوات، وذلك من خلال منشور له عبر عبر فيسبوك. 

وكتب أيمن بهجت قمر، في منشوره عبر فيسبوك: «من أول بتضحك طيب اضحك لحد يا ستار .. رحله طويله مع حماقي غيبنا فيها آخر اربع سنين عن الشغل مع بعض». 

وأضاف أيمن بهجت قمر، قائلا: «كام يوم وهتنزل لي اغنيه جديده وعوده لينا وكمان الاغنيه لحن حماقي ..ان شاء الله تعجبكم وصباحكم فل». 

 

أحدث أغاني محمد حماقي 

وطرح المطرب محمد حماقي أغنيته الجديدة مش كفاية فراق وذلك من خلال صفحته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان تامر على ومن توزيع تميم.

شاهد الفيديو

 

وتعتبر هذه الأغنية الثالثة لحماقى خلال هذا الموسم بعد طرح أغنيتين لمون نعناع وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

وتصدر كليب "حبيت المقابلة لمحمد حماقي تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاقه بساعات قليلة على قنواته وصفحاته الرسمية على "السوشيال ميديا"، محققا نجاحا كبيرا كأول مطرب عربى يقدم أغنية مصورة بالذكاء الاصطناعي المدعوم بفكرة فنية إبداعية.

"حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما  وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

أغنية لمون نعناع

وكان حماقى قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حماقي يروج لحفلته القادمة

وروّج الفنان محمد حماقي لحفله الغنائي الذي يقام في ختام مهرجان قرطاج والمقرر يوم 19 أغسطس المقبل.

ونشر حماقي الملصق الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق قائلاً: "أهل تونس متحمس أشوفكم يوم السبت ١٩ /٨ في الحفل الختامي لمهرجان قرطاج".

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