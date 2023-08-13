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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استفاد منه 2000 سيدة في 10 قرى من قرى حياة كريمة

ختام البرنامج التدريبي لمشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية بالمنيا

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

اختتمت محافظة المنيا  فعاليات “الدورة التدريبية لإعداد الميسرات والمدربات والجمعيات الشريكة بمشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية”، بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

عقدت الدورة التدريبية على مدار 3 أيام فى إطار التعاون المشترك بين مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا ومديرية الزراعة بالمنيا، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

 

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جاء ذلك بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن بالمنيا، والدكتور عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والدكتور كمال حسن غلاب، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الفيوم، والدكتور حسين رأفت، مدير المشروع.

وقال ياسر بخيت إن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية في الريف المصري هو أحد المشاريع التنموية الهامة التي تسعى لتمكين المرأة الريفية  من خلال دعم النساء والفتيات على الخدمات والفرص الاقتصادية والشمول الاقتصادي والحماية الاجتماعية من أجل تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر.

وأوضح الدكتور عمر صفوت أن المشروع  ساهم فى تقديم الدعم لأكثر من 400 سيدة بمشروعات صغيرة للإنتاج الحيواني وأسس 300 وحدة تصنيع منتجات ألبان منزلية وأنشأ 20 صوبة زراعية لإنتاج محاصيل الخضر والشتلات يستفيد منها 150 سيدة، بالإضافة إلى تنفيذ 40 مدرسة حقلية ملحق بها 40 حقلا إرشاديا تستفيد منها 1000 سيدة لتطبيق أساليب الزراعة الذكية مناخيا.

من جانبه، أشار الدكتور حسين رأفت إلى أنه من خلال المشروع تم دعم 2000 سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، في 10 قرى من القرى الأشد فقراً بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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