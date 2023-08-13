الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة، حول كيفية استخراج بطاقة “كارت” الخدمات المتكاملة، والذي يبحث عنه الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعن طريقة الحصول عليها، حيث وضعت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط والأوراق للحصول عليها..

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بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في جميع المتاحف والمناطق الأثرية.