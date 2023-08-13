بسبب مشاجرة.. مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة شخص داخل أحد مراكز الإصلاح

نفى مصدر أمنى صحة إدعاء أحد الصحفيين بوفاة شقيقه داخل محبسه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الإعتداء عليه من قبل العاملين بالمركز .

وأوضح المصدر ، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة وتعدى بالضرب خلال شهر مايو الماضى بين شقيق الصحفى المذكور "محكوم عليه فى القضية رقم 7195 لسنة 2016 جنايات النزهة بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة "الشروع فى تصدير مخدر" وأحد نزلاء ذات المركز محكوم عليه فى القضية رقم 4328 لسنة 2020 جنايات إمبابة بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة ، شعر على إثرها بحالة إعياء وتم نقله لمستشفى المركز لتلقى العلاج وتوفى عقب ذلك .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه حيث إنتقلت النيابة العامة لمقر المركز لإعمال شئونها وإضطلعت بسؤال جميع النزلاء بالغرفة محل الواقعة الذين أيدوا مضمون ما سبق.