سكان حلوان يشكون من وجود عقار منهار جزئيا تحول إلى مقلب قمامة

أرسل القارئ ماجد عبد القادر شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود منزل منهار جزئيا بجوار منزله.

وقال في شكواه يوجد بشارع رستم علي لاظوغلى بجوار بنك ناصر وملاصق لمنزيلى عقار مهجور منذ اكثر من اربع وعشرين سنه ومنهار جزء منه منذ أكثر من سنتين وتحول الي مقلب للقمامة والحشرات، وله قرار إزالة منذ أكثر من سنة ونصف وتم إنهاء جميع مطالب الجهات الحكومية الحى الكهرباء والغاز والمياه لتنفيذ الهدم منذ أكثر من سنة وحتى الآن لم يتم التنفيذ.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

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