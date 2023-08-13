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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب تسبب في زيادة الأسعار 15%

الحبوب
الحبوب

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن روسيا وأوكرانيا مصدرين هامين لـ الحبوب عالميًا، حيث يبلغوا تبلغ حصتهما نحو 20% من صادرات العالم من الحبوب، مؤكداً أن قرار روسيا بالانسحاب من اتفاق الحبوب يؤدي لاضطراب في السوق العالمي وينعكس على الأسعار.

 زيادة أسعار الحبوب بنحو 15%

وأضاف "صيام"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن القرار الروسي  بالانسحاب من اتفاق الحبوب، كان له أثرا على زيادة أسعار الحبوب بنحو 15%، علاوة  على حظر بعض الدول مثل الهند تصدير الحبوب مثل الأرز.

 كثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستورد الحبوب من روسيا وأوكرانيا

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي،إلى أن مبادرة الحبوب كان لها أثر كبير على الدول المستوردة للحبوب،مضيفاً أن كثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستورد الحبوب من روسيا وأوكرانيا ومن بينها مصر.

 

الحبوب السوق العالمي القرار الروسي شمال إفريقيا هند مصر

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