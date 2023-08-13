تفاصيل وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التحفظ على سائق السيارة النقل والسيارتين المتسببين في حادث طريق كفر شكر الذى أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.

كما قررت جهات التحقيق ندب المهندس الفني لفحص السيارتين المتسببين في الحادث وسؤال سائق النقل، فيما تمكنت أجهزة المرور من إعادة حركة المرور على الطريق ورفع آثار الحادث.

تلقي المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفرشكر إشارة من مستشفي كفر شكر التخصصي بوفاة " مهاب طاهر أبو سريع " ليلحق بشقيقه وأبناء عمومته متأثراً بإصابته في حادث تصادم سيارتى نقل وملاكي أسفر عن مصرع شقيقيه واتنين من أبناء عمومته وجميعهم من مستقلي الملاكي وكانوا عائدين من حفل تخرج أحدهم بأحد الجامعات .

كان طريق البر الشرقي بكفر شكر في القليوبية شهد حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع 5 من عائلة واحدة من أبناء محافظة الدقهلية خلال عودتهم علي الطريق لمحل إقامتهم بقرية سنتماي مركز ميت غمر.

وتم نقل الجثث لمستشفي كفرشكر وصرحت جهات التحقيق بدفن المتوفيين وتبين مصرع " روان ناصر أبو سريع التهامي" وشقيقها" محمود " ونجل عمهما " فيصل طاهر أبو سريع التهامي " وشقيقته" منة الله" وشقيقهما " مهاب".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق كفر شكر، ووجود ضحايا وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 5 شباب وتم نقلهم لمستشفى كفر شكر و تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على جهات التحقيق التي صرحت بدفن جثث الضحايا وطلب تحريات المباحث حول الحادث .