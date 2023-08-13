مصرع شخص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

الأحد 13/أغسطس/2023 - 03:17 م 8/13/2023 3:17:30 PM

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بين الأوسطي والبنزينه وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الاجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "محمد ح م" 38 سنة مقيم الزقازيق "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث الوفاة إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بين الأوسطي والبنزينه وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.