العناية الإلهية تنقذ 21 شخصا من الموت فى تصادم أتوبيسين بالشرقية.. أسماء

وقع صباح اليوم حادث تصادم مروع بين أتوبيسين يقلان 26 راكبا على طريق جنيفا خلف المركز الطبي العالمي أمام البنزينة وأسفر عن أصابة 21 شخصا بكدمات وكسور وتم نقل المصابين الي مستشفي الغندور وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

صدي البلد ينشر أسماء المصابين

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الغندور بمدينة العاشر من رمضان بإستقبال كلا من "رامي ع ج" 37 سنة مقيم بنها و"محمد ع م" 32 سنة مقيم طوخ و"حسام ن ع" 35 سنة مقيم طوخ و"ابراهيم ا م" 38 سنة و"محمود ع ا" 32 سنة و"محمد ن خ" 23 سنة و"محمود ا ا" 36 سنة و"محمد ذ ا" 34 سنة و"يوسف م م" 21 سنة و"احمد س ح" 29 سنة و"هيثم س ع" 40 سنة و"اسلام ا ا" 19 سنة و"وليد س ح" 37 سنة و"محمد ا ا" 31 سنة و"محمد ا ع" 33 سنة و"حسام ن ع" 33 سنة و"احمد ا ا" 31 سنة و"احمد ص م" 34 سنة و"احمد م م" 24 سنة و"محمد ا ع" 29 سنة و"احمد ا ا" 38 سنة مقيمين بنها وطوخ مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بانحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس في أتوبيس 26 راكب بطريق جنيفا خلف المركز الطبي العالمي أمام البنزينه وتم نقل المصابين الي مستشفي الغندور وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.