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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 36320 طن قمامة ومخلفات مباني

صدى البلد

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهد المبذول من وحدة التدخل السريع  بالديوان العام لرفع (36320) طن قمامة و مخلفات مبانى بنطاق المحافظة خلال شهر يوليو الماضي ، مشدداً على استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني  بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، وعمل مسح ومعالجة للمنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

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وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام  ان وحدة التدخل السريع قامت برفع (36320)  طن قمامة ومخلفات مبانى خلال شهر يوليو  الماضي، حيث تم رفع (11100) طن قمامة ومخلفات مبانى من (النقطة الوسيطة بالغار – طريق القنايات – الوحدة المحلية بالشوبك) بمركز الزقازيق بواقع (555) نقلة وكذلك تم رفع (4840) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة  بمركز أبو كبير بواقع (242) نقله ،كما تم رفع (20380) طن قمامة ومخلفات مبانى من المقلب الرئيسى بمركز بلبيس بواقع (1019) نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطاره ، كما تم عمل الصيانة الدورية لمدفن الخطارة من خلال فتح وتسوية مطالع المدفن ،وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات ، مؤكداً على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

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