منها الإكتئاب وشلل الرعاش.. رحاب كمال: الموسيقى تساهم في علاج عدد من الأمراض

أكدت دكتورة رحاب كمال، استشاري المناهج الموسيقية والتأهيل والعلاج بالموسيقى، أن العلاج بالموسيقى قد يكون فعال في علاج أمراض الشلل الرعاش، لأن العزف يعمل على تقوية عضلات اليد، ويعطي طاقة إيجابية تمكن ممن الحد من المرض.

قالت رحاب كمال، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أنه كان لدي شغف في علاج بعض الحالات بالموسيقى، مؤكدة أن إستجابة الحالات المرضية للعلاج بالوسيقى، تختلف من حالة لأخرى، ولكن العلاج بالموسيقى أعطى نتائج جيدة.

علاج حالات الإكتئاب

وتابعت استشاري المناهج الموسيقية والتأهيل والعلاج بالموسيقى، أن المموسيقى تؤثر في الجوانب السلوكية أيضا، وتعزز من لغة التواصل، إضافة إلى أنه يكون لها تأثير فعال في علاج حالات الإكتئاب.