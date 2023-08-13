ماذا يحدث لجسمك بعد تناول اللب السوري .. مشاكل صحية أبرزها القولون

يتناول كثيرون اللب باعتباره نوعًا من التسالي، ويتهافت الأشخاص على شرائه خاصة في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وما لا يعرفه البعض أن هناك بعض الاضرار التي تصيب الانسان بسبب تناول اللب السوري وتتسبب في الاصابة بمشكلات صحية خطيرة.

وحذرت طبيبة الغدد الصماء الروسية تاتيانا بوشاروفا، من تناول بذور عباد الشمس أو اللب السوري، التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، حيث يحتوي هذا المنتج على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وبالتالي يؤدي تناوله إلى تفاقم أمراض المعدة.

ونرصد أضرار اللب السوري في هذا التقرير حسب ما نشره موقع goodhousekeeping

اضرار اللب السوري على الجسم :

يحتوي على نسبة عالية من الدهون و يساهم اللب السوري في حدوث أضرار جسيمة لمرضى القولون العصبي ، حيث يزيد بشكل كبير من انتفاخ القولون ويسبب لهم الانزعاج والألم.

الإكثار من تناول اللب السوري يزيد من فرص الإصابة بالسمنة ، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة التي تزيد من مستوى الكوليسترول في الدم.

يزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم وبالتالي يؤثر على الأوعية الدموية وصحة القلب ، ويعرضه للسكتات الدماغية والأزمات.

يسبب العديد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك تلف الكبد والكلى.

يزيد من خطر الإصابة بالديدان.

يسبب هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

يسبب العديد من المشاكل للأطفال ويعرضهم لالتهاب المعدة والأمعاء.

زيادة الوزن بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.

زيادة مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة ، مما يزيد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بسبب مصدره الغني بالأحماض الدهنية المشبعة.

ارتفاع ضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم.

تكلس الأنسجة غير العظمية وتلف الكلى لاحتوائها على كميات عالية نسبيًا من الفوسفور.

هشاشة الشعر والأظافر والطفح الجلدي والتعب والتهيج بسبب محتواها العالي من السيلينيوم.