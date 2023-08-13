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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إبداع يدوي.. مراحل تصنيع الشنط من الخرز والجلود |فيديو

شنط من الكروشيه والخرز
شنط من الكروشيه والخرز والجلد

دمج الخرز مع خيوط الكروشيه والجلد لتصنيع الحقائب يمثل تقنية إبداعية جميلة تتيح للأشخاص صنع قطع فريدة من نوعها ومختلفة عن الحقائب التقليدية، يمكن تنفيذ هذه العملية بعدة طرق مختلفة واستخدام مجموعة متنوعة من المواد والأدوات.

ورصدت عدسة صدى البلد أحد مراكز تعليم تصنيع الشنط من الخرز والكروشيه والجلد بالقناطر الخيرة، في البداية تقول دعاء عبد الغني مدربة أشغال يدوية لعدسة صدي البلد “عند دمج الخرز مع خيوط الكروشيه والجلد، يتم إضفاء لمسة فريدة وأنيقة على الشنط، ويمكن استخدام الخرز لتزيين الجزء الأمامي من الشنطة أو لإنشاء نقوش رائعة على الجلد، ويستخدم الخرز بألوان مختلفة وأحجام متنوعة لتحقيق التصاميم المرغوبة”.

وأضافت عبد الغني “للبدء في صنع الشنط، يجب أن يتم اختيار نمط الكروشيه المناسب والملائم للتصميم المرغوب و يتم استخدام خيوط الكروشيه لصنع الأجزاء الرئيسية للشنطة مثل الجسم والحمالة والطيات، تستخدم الخيوط الملونة لإضفاء تأثيرات مرئية جميلة وإبراز تصميمات الكروشيه”.

 وتابعت دعاء عبد الغني “عندما يتم الانتهاء من جزء الكروشيه من الشنطة، يمكن بدء عملية دمج الخرز،باستخدام الإبرة الخاصة بالخرز لتمرير الخرز من خلال خيوط الكروشيه أو لتثبيته على الجلد المستخدم في التصميم، يمكن تطبيق الخرز بأشكال هندسية محددة أو تشكيل تصاميم معقدة ومفصلة”.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الجلد لصنع أجزاء أخرى من الشنطة مثل الأطراف والجيوب والسوست، ويستخدام الجلد بألوان وتشطيبات مختلفة لتعزيز التصميم وإضافة لمسة فاخرة إلى الشنطة.

ويجب أن يتم التعامل مع عملية دمج الخرز مع خيوط الكروشيه والجلد بحرص ودقة، ويتطلب ذلك مهارات يدوية دقيقة وصبرًا، حيث يجب على الشخص العمل بحرفية لتجنب تشابك الخيوط أو تلف الخرز.

 

الأمامي تشكيل تصميم تصميمات تزيين فريدة من نوعها مجموعه متنوعه الكروشيه

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