إيران.. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مسجد في شيراز إلى 4 أشخاص

أعلن إعلام إيراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مسجد في شيراز إلى 4 أشخاص.

وكان المهاجمون رجلين على دراجة نارية ألقيا قنبلة يدوية على مدخل المسجد حيث كان المصلون يتجمعون لأداء صلاة العشاء. وأسفر الانفجار عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

ونددت السلطات الإيرانية بالهجوم ووصفته بأنه "عمل إرهابي" وقالت إنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم وتطارد الآخر.

وحتي الآن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن بعض المحللين يشتبهون في أنه قد يكون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية السني المتطرف، الذي نفذ هجمات مماثلة على أهداف شيعية في إيران في وقت سابق.