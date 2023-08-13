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رئيس التحرير
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برلمان

نادية مبروك تقدم روشتة برلمانية لتطوير الإذاعة المصرية|خاص

النائبة نادية مبروك
النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق

أوضحت النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أبرز التحديات التى تواجة الإذاعة المصرية.

قالت “مبروك” فى حوار لها لـ"صدى البلد"، إنه مر على وجودي في الإذاعة المصرية 44 عاما واجهنا أزمات وتحديات ليس لها آخر والإذاعة المصرية بها شيء عجيب فأي شخص يعمل بها يعمل بحب وتفانى فهي تجعله يعيش في حالة من الحب والعطاء دون النظر إلى الصعاب أو أي من المشاكل.

تطوير الإمكانات الهندسية 


أكدت النائبة نادية مبروك أن هذه الفترة بالتحديد صعبة على الزملاء بالإذاعة المصرية لعدم تطوير الإمكانات الهندسية حتى الآن هذا التطوير يحتاج إلى إمكانات مالية كبرى بالإضافة إلى وجود عجز بسبب عدم وجود تعيينات جديدة، ولكن الحقيقة جميع الزملاء في الإذاعة المصرية قادرون على المواجهة والتحدي والوقوف على أرض صلبة إلى الآن بالإضافة إلى النجاحات والإنجازات التي يحققونها برغم هذه التحديات الكبيرة.

وتابعت النائبة حديثها قائلا:"الإذاعة المصرية تغطي مصر من حلايب وشلاتين لمرسى مطروح للعريش للوادي الجديد ومحافظات الصعيد، وعند ترأسي الإذاعة المصرية سابقا قمت بزيارة جميع الإذاعات المحلية التي تتبع الإذاعة المصرية وجدت نفس الصعوبات ولكن جميع الزملاء يعملون بجد واجتهاد ولست قلقة على الإذاعة سنين طويلة بخبرات طويلة بتوارثها الأجيال ولا أعتقد أن هناك خوفا ولا قلقا بشأنها".

ربح إعلانى لتطوير الإذاعة المصرية


وعن حاجة الإذاعة لوجود ربح إعلاني لتطوير الإذاعة المصرية خلال الفترة المقبلة، قالت النائبة نادية مبروك، أن هناك بالفعل إقبال كبير على وجود إعلانات داخل إذاعة القرآن الكريم وننظم ذلك داخل لجنة السياسات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام لعمل توازن بين ما يطلبه المستمعون والإعلانات، ولكن إذاعة الشباب والرياضة تحتاج إلى تفعيل الإعلانات بداخلها بشكل أكبر، ومن أشهر الإعلاميين والرياضيين الموجودين على الساحة خرج من إذاعة الشباب والرياضة بالإذاعة المصرية، وأتمنى تفعيل الإعلانات داخلها لتحقيق عوائد كبيرة للهيئة.

الاذاعة المصرية مجلس الشيوخ محافظات الصعيد تطوير الإمكانات الهندسية النائبة نادية مبروك

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