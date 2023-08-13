رسميا | سلة الأهلي يخطف صفقة جديدة من الزمالك

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى كيجو لاعب كرة السلة السابق بنادي الزمالك لدعم فريق كرة السلة رجال في الموسم المقبل.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "رسمياً - الأهلي يعلن التعاقد مع مصطفي كيجو لتدعيم صفوف فريق السلة بالموسم الجديد".

ووقع كيجو على عقود انتقاله للأهلي لمدة 4 مواسم ، لينهي الأهلي صفقته المحلية في الموسم المقبل .

وكان مصطفى كيجو قد رحل عن الزمالك في الموسم الماضي بسبب عدم الحصول على مستحقاته وفسخ عقده وانتقل لفريق الشمال القطري قبل العودة لمصر هذا الموسم والانتقال للأهلي .