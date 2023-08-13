إعلان عاجل من إيران بشأن ارتداء الفتيات القاصرات للحجاب

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إنه لن يتم احتجاز الفتيات الإيرانيات القاصرات واقتيادهن إلى مراكز الشرطة لعدم ارتدائهن الحجاب.

وقال قاليباف: "بموجب قانون الحجاب في إيران، لن يتم نقل الفتيات دون 18 عاما إلى مراكز الشرطة"، لافتا إلى أن المزاعم بأن القاصر سيحتجز ويأخذ إلى الشرطة لعدم ارتدائه الحجاب غير صحيحة.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء في وثت سابق، إن الشرطة الإيرانية تنظم دوريات آلية ومترجلة للتأكد من التزام جميع النساء بقواعد ارتداء الحجاب.

وبموجب القانون الجنائي الإيراني، يمكن معاقبة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب التقليدي بغرامات وأحكام بالسجن تتراوح بين عشرة أيام وشهرين.

إلى جانب ذلك، قد يواجهون إجراءات إدارية مثل الفصل من الخدمة الحكومية والنفي ومنع مغادرة البلاد ومصادرة الممتلكات، كما قد يُحكم على من يشجعون الآخرين على إسقاط الحجاب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.