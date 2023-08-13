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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيراز في إيران

مسجد شيراز
مسجد شيراز

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، بأن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد شاه جراج في شيراز بـ إيران.

كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مسجد في شيراز إلى 4 أشخاص.

كان المهاجمون رجلين على دراجة نارية ألقيا قنبلة يدوية على مدخل المسجد حيث كان المصلون يتجمعون لأداء صلاة العشاء، وأسفر الانفجار عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

ونددت السلطات الإيرانية بالهجوم ووصفته بأنه "عمل إرهابي" وقالت إنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم وتطارد الآخر.

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