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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ايران تعتقل أحد أفراد الهجوم المسلح على ضريح شيعي في شيزار

الشرطة الايرانية
الشرطة الايرانية

أفادت وسائل إعلام رسمية أن هجوما 'إرهابيا' على ضريح شيعي في مدينة شيراز بوسط إيران أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل يوم الأحد ، مضيفة أن أحد المهاجمين اعتقل.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم الدولة الإسلامية قال في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنه نفذ هجوما على الضريح أدى إلى مقتل 15 شخصا.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجمات سابقة في إيران ، بما في ذلك التفجيرين المميتين في 2017 اللذين استهدفا البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني.

وقال التلفزيون الرسمي إن منطقة الضريح طوقتها قوات الأمن.

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